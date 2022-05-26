Barış Yarkadaş: MHP yüzde 7’nin altını görürse erken seçim kararı alınır

‘Erken Seçim’ tartışması son günlerde yine gündeme geldiği için Ankara’nın ‘kulağı delik’ siyasetçilerine “Sizce erken seçim olacak mı?” diye sordum. Deneyimli siyasetçiler, “Erken seçimin kaderi en başta ekonomiye bağlı. Ekonomideki gidişat iktidarı yoruyor. Eğer durum düzelmezse, iktidar daha fazla yıpranmadan bir seçim kararı alabilir’’ tespitini yapıyor.

Konuştuğum diğer siyasetçiler ise erken seçimin kaderinin MHP’ye bağlı olduğunun altını çiziyor. Bana da hayli mantıklı gelen bu yoruma göre, erken seçim olup olmayacağı MHP’nin kamuoyu araştırmaları / anketlerdeki durumuna göre netleşir…

MHP eğer yaz aylarının sonunda yapılacak olan kamuoyu araştırmaları ya da bilinen adıyla anketlerde yüzde 7’nin altında görünürse, işte o zaman erken seçim kararı alınır.

Barış Yarkadaş’ın yazısı