Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor

Kılıçdaroğlu, şu sıralar ‘’Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde’’ ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor. Masasında büyükelçilerin görev sürelerinin düzenlemesi ve emeklilik yaşlarının uzatılmasından, Mavi Vatan, Suriye ve Kıbrıs’a dair onlarca dosya var.

CHP lideri, aynı zamanda eğitim – öğretim konularına da yoğunlaşıyor. Önümüzdeki günlerde ise emekli bürokratlar, emekli valiler ve emekli emniyet müdürleriyle görüşmeyi ve güvenlik konularında fikir alışverişi yapmayı planlıyor.

Kısacası; Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı