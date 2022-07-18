Barış Yarkadaş: İngiliz Bakan Truss’un güvendiği bir şeyler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Recep Tayyip Erdoğan ne zaman Trump ya da Biden’la görüşse, Türkiye bir sığınmacı akınına uğruyor” diyor. Bu tespite ‘yalan’ diyebilecek biri var mı?

Gerçekten de öyle olmuyor mu? Önceki gece TV’de de dikkat çektim: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Başbakan seçildiğim taktirde, mültecileri Ruanda modelinde olduğu gibi Türkiye’ye de göndereceğim’’ demedi mi? İngiliz Bakan Truss sizce bunu neye dayanarak söylüyor?

ABD ve İngiltere’nin ‘siyam ikizi’ gibi olduğu gerçeğini hatırlarsak, bu sözlerin öylesine söylenmediği bal gibi ortadadır… Demek ki; İngiliz Bakan Truss’un güvendiği bir şeyler var…

Barış Yarkadaş’ın yazısı