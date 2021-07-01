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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: İktidar, Sedat Peker’e hıncını gazetecilerden çıkarıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları karşısında sus pus olan ve adeta bir ‘güvercin’e dönen iktidar, iş gazetecilere gelince ‘şahin’ kesiliyor! Taksim’deki polisin deyimiyle, “Ağzını açanı gözaltına alan” iktidar, Sedat Peker’e yönelik hıncını meslektaşlarımızdan çıkarıyor. Neredeyse her gün bir gazeteci iktidarın hışmına uğruyor.

AKP iktidarı, gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin kimi zaman boğazını sıkıyor, kimi zaman adliye koridorlarında süründürüyor, kimi zaman ise hapse attırıyor. Oysa ki; gazeteciler tarihsel görevleri gereği, sadece soru soruyor ve gerçeğin peşinde koşuyor. AKP ise soru sorulmasından da gerçeğin araştırılmasından da rahatsız…Sedat Peker’e cevap veremeyenler, çareyi gazetecilerin seslerini kısmakta ve toplumun gerçekleri öğrenmesini engellemekte arıyor. Oysa ki; gerçekler inatçıdır ve günü geldiğinde kendisini kabul ettirir. AKP de bir gün bunu anlayacak… Ancak anladıklarında onlar için çok geç olacak…


Barış Yarkadaş’ın yazısı

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