Barış Yarkadaş: İktidar, muhalefetin zaafını yakaladı ve sonuna kadar kullanıyor

Seçim yaklaştıkça baskı ve yasaklar da artıyor. AKP – MHP iktidarı kendilerine oy vermeyen milyonlarca insana nefes bile aldırmıyor! Konserler, festivaller, piknikler art arda yasaklanıyor! İşin garip tarafı; yasaklar artık gündem bile olmuyor! Sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar ve muhalif partiler, iktidarın keyfi yasaklarını adeta kabullenmiş durumda… Keyfi yasaklara karşı, güçlü ve etkili bir ses çıkmıyor!

Bunun en önemli sebebi ise hiç kuşkusuz ki; bitmek tükenmek bilmeyen o içi boş “Aman muhafazakar seçmeni kızdırmayalım” siyasetidir… İktidar, muhalefet partilerinin bu zaafını yakaladı ve sonuna kadar kullanıyor. “Nasıl olsa itiraz edemezler” şeklinde düşünen iktidar, baskının ve yasağın dozunu git gide artırıyor. İktidar bu sırada ise aklınca ‘kültürel hegemonya’ oluşturuyor. Kültür ve sanat alanında kalıcı bir üretim ortaya koyamayan iktidar, muhalif sanatçıların sesinin topluma ulaşmasına engel oluyor. Kitlelerin konserde, festivalde, piknikte bir araya gelmesinden korkan iktidar, bir araya gelen herkesi kendisine yönelik bir tehdit olarak algılıyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı