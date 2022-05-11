Barış Yarkadaş: Erdoğan, sığınmacılar hakkında üç ayda üç kez fikir değiştirdi

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki sığınmacıların durumu hakkında üç ayda üç kez fikir değiştirdi. Önce, “Sığınmacıları göndermeyeceğiz” dedi. Bu sözlerin üzerinden çok geçmeden bu kez “Onurlu bir şekilde evlerine dönecekler” ifadesini kullandı. Şimdi ise yine başa döndü ve “Onları kimse gönderemez” diye konuştu.

AKP’nin esas politikası birinci ve üçüncü cümlede yer alan ifadelerdir… AKP sığınmacıların gitmesini ya da gönderilmesini istemiyor. Çünkü AKP, Türkiye’deki sığınmacılardan ‘çok amaçlı’ olarak faydalanıyor. Bunlardan biri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ifade ettiği üzere ‘iş gücü’dür. Soylu, bu durumu, “Suriyelileri gönderirsek iş insanları isyan eder” diyerek özetledi. Zira; yaklaşık 600 bin Suriyeliden, ‘ucuz iş gücü’ olarak faydalanılıyor. Bu birçok işverenin işine geliyor. AKP de bu duruma göz yumuyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı