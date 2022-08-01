Barış Yarkadaş: Erdoğan, hayatının en zor seçimine gireceğinin farkında

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilatlarına “Yaz aylarında da sahada olun’’ talimatı verdi.

Malum; 2023 seçimleri geliyor…

AKP Genel Başkanı Erdoğan, hayatının en zor seçimine gireceğinin farkında… Zira; ekonomik buhran geniş halk yığınlarının hayatını olumsuz etkiliyor. Açlık ve yoksulluk git gide artıyor. Erdoğan’ın masasına giden tüm kamuoyu araştırmaları, AKP’nin ‘’çekirdek seçmenine doğru’’ küçüldüğü ve daha önce AKP’ye oy vermiş önemli bir seçmen kesiminin ise kendisini “kararsız’’ olarak ifade ettiğini gösteriyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı