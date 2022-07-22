Barış Yarkadaş: Belgeler, yurttaşlarımızın tam anlamıyla izlendiğini gösteriyor

Eroğlu’nun belgelerle desteklediği haberde yer alan bir başka ifade ise skandalın boyutlarını çarpıcı bir biçimde gösteriyor: “Adli ve önleyici tedbirler gerekçesiyle internet trafiğini isteyen BTK’nın tüm vatandaşların verilerini nasıl kullanacağı ise belirsiz.”

Sizi sıkmamak için teknik detaylarına yer vermediğim haberde yer alan bilgi ve belgeler, yurttaşlarımızın tam anlamıyla izlendiğini gösteriyor. Habere göre, internetteki her anınız ‘Büyük Birader’ tarafından kayıt altına alınıyor. Bu bilgilerin nerede, nasıl, kime karşı ve hangi amaçla kullanılacağı ise bilinmiyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı