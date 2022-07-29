Barış Yarkadaş: Babacan ve Davutoğlu için tarihi fırsat

Aslında bu polemik hem Babacan hem de Davutoğlu için yeni ve tarihi bir fırsatın kapısını araladı. Babacan ve Davutoğlu, Erdoğan’la polemik yapıyor ama her ikisi de meselenin özüne girmekten ısrarla kaçınıyor. Deyim yerindeyse, hala top çeviriyor ve vakit dolduruyorlar…

Erdoğan’ın kendilerini “hiçleştirmesi’’ne rağmen, içinde bulundukları tartışmalı süreçleri hiçbir şekilde anlatmıyor ve deşifre etmiyorlar!

Örneğin; 17 – 25 Aralık süreci nasıl gelişti? Neler oldu? FETÖ’yü kim besledi, kim büyüttü ve kim palazlandırdı? GEZİ sürecinde neler yaşandı? IMF, AB ve ABD ile hangi pazarlıklar yapıldı?

AKP Ortadoğu’nun ABD’nin çıkarları doğrultusundaki dizaynında hangi görevleri üstlendi?

Suriye politikasını AKP’ye kim dayattı? Bu politikayı neden kabul etmek zorunda kaldılar?

“Çözüm Süreci’’ nasıl başladı, nasıl bitti?

Barış Yarkadaş’ın yazısı