Barış Yarkadaş: Altı kamu kurumunun çalışanları İstanbul’a ‘zorla’  getirilecek

AKP–MHP ve BBP iktidarının başkentimiz Ankara’nın içini boşaltma; tarihi ve sembolik önemini yok etme operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Bu operasyonun ayaklarından biri olan kamu kurumlarının Ankara’dan İstanbul’a taşınmasına ilişkin görüşlerimi cuma günü sizinle paylaşmıştım.

Düşünün; altı kamu kurumunun çalışanları, hiçbir mali, hukuki ve güvenlik kaynaklı bir zorunluluk olmadığı halde, Ankara’dan İstanbul’a adeta ‘zorla’ getirilecek. Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları anne babaları, eşleri ve çocukları perişan olacak. İstanbul’a zoraki getirilen çalışanlara ise 2 yıl boyunca ayda 4000 TL gibi bir ‘telafi ödeneği’ verilecek. Ve bu zorunlu taşınma işlemi, İstanbul’daki kira ücretlerini daha da artıracak. İstanbul’a getirilen binlerce kişinin aracı da İstanbul trafiğine karışacak. İstanbul daha da yaşanmaz bir kent haline gelecek!

Barış Yarkadaş’ın yazısı