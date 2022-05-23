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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Akşener sözünü tutacak mı?


İYİ PartiGenel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın 2019 yılının Eylül ayında başlattığı ‘Yeni Üye Kampanyası’na destek vermek için Beşiktaş’taki standa gelmiş ve gazetecilerle sohbet etmişti. Akşener o gün yaptığı konuşmada, il başkanı Buğra Kavuncu’nun milletvekili adaylarını ‘üyelerin katılacağı ön seçimle belirlemek’ istediğini ve böyle bir talebinin olduğunu dile getirmişti. Akşener, “Bu bir iddia. O yüzden sizinle paylaştım ki kayda geçsin diye. 100 bin imzayı o tamamlayacak arkadaşlarıyla birlikte” ifadesini kullanmıştı. Ardından ise “Siz 100 bin üyeyi yapın, vekilleri ön seçimle üyelerimiz belirleyecek” demişti.

Bu sözün üzerinden 4 yıl geçti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada ‘100 bin üye hedefini yakaladıkları’nı açıkladı. Böylece, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı o gün verdiği sözü tuttu. Şimdi sıra Akşener’de… Bakalım Akşener sözünün arkasında mı duracak, yoksa tüm milletvekilli adaylarını diğer partilerde de olduğu gibi kafasına göre mi belirleyecek?


Barış Yarkadaş’ın yazısı

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