Barış Yarkadaş: AKP’deki erime gözle görülür hale geldi

İktidarda 20. yılını dolduran AKP’deki ‘erime’ gözle görülür hale geldi. Artık AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alanları dolduramıyor, kitleleri coşturamıyor. 15 Temmuz Darbesi’nde katledilenleri anmak için İstanbul Saraçhane’de düzenlenen etkinlik bu söylediğimizi kanıtlar nitelikteydi. Saraçhane’ye tüm çağrılara ve düzenlenen kampanyalara rağmen sadece 5 bin kişi geldi.

AKP’nin Kayseri mitingi de bundan farksız değildi. “AKP’nin kalesi’’ olarak adlandırılan Kayseri’deki mitingde de bir avuç insan vardı. Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan konuşması bile alanı coşturamadı. Mitinge katılanlar Erdoğan’ı “görev yapar gibi’’ dinledi ve alandan ayrıldılar.

Barış Yarkadaş’ın yazısı