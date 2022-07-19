Barış Yarkadaş: AKP seçimde kazanamadığı belediyeyi ‘dolaylı yollardan’ elde etmekte kararlı

Hatırlarsanız, iki ay önce yine bu köşede AKP kurmaylarının AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bizim elimizde olması çok büyük avantaj sağlar’’ dediklerini aktarmıştım. AKP belli ki; seçimde kazanamadığı belediyeyi ‘dolaylı yollardan’ elde etmekte kararlı…

Davanın seyrine dönersek…

1 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, CHP’li İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istenmiş ancak davanın Hakimi Hüseyin Zengin, uzman görüşünü içeren raporun incelenmesi için dosyayı savcılığa göndermişti. Hakim Zengin, duruşmayı da 21 Eylül 2022 tarihine ertelemişti.

Doğrusu, duruşmanın yapıldığı 1 Haziran günü herkes karar çıkmasını bekliyordu. Hakim duruşmayı erteleyince, adli çevreleri iyi bilen bir dostumu aradım ve “Karar neden çıkmadı?” diye sordum. Yargı çevrelerinde etkili olan kaynağım, “Hakim Bey, belli ki bunaldı. İktidar bu işin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. İddialara göre, Ekrem Bey’e 2 yıl ceza vermesi yönünde ciddi telkinler var. Hakim Bey’in yakın çevresine telkinlerden dolayı bunaldığını söylediğini biliyorum. Davayı erteleyerek zaman kazanmak istiyor olabilir’’ dedi. Kaynağım, “Çok bunalırsa tayinini de isteyebilir. Böyle şeylere çok tanık olduk’’ ifadesini kullandı.

Barış Yarkadaş’ın yazısı