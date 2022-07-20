Barış Yarkadaş: AKP işin içinden çıkamayacağını anlayınca farklı yöntemler denemeye çalıştı

CHP’nin şerhini etkisiz kılmak isteyen AKP’liler, meclis tarihinde görülmemiş bir uygulamaya imza atarak, basıma gitmeye hazırlanan rapora CHP’nin bilgisi dışında birkaç cümle eklemiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik asılsız iddiaları rapora koymuşlardı. CHP bunu haber alır almaz 71 sayfalık bir ‘ek şerh’ daha hazırlayarak rapora eklenmesini istemişti. AKP ise CHP’nin 71 sayfalık ek şerhini matbaaya göndermemişti.

Özetlediğim bu tablo tam anlamıyla bir skandaldı!

AKP işin içinden bu şekilde çıkamayacağını anlayınca farklı yöntemler denemeye çalıştı.

Siyasi günahları tek tek sıralanan AKP’nin önde gelen isimleri karşı atağa geçerek konuyu gündemden düşürmeye çalıştılar. İddiaya göre, AKP’li Mustafa Elitaş’ın devreye girmesi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı ikna etmesi sonucu, ‘ana rapor’ işlevsiz hale getirildi. Bu yüzden, CHP’nin şerhi de resmi belge haline dönüşemedi. Keza; HDP’nin şerhi de raporlarda kendisine yer bulmadı.

Barış Yarkadaş’ın yazısı