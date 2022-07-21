Barış Yarkadaş: AKP iktidarı Türkiye’ye bir kötülük daha yaptı

Tarikat ve cemaatlerin isteği doğrultusunda İstanbul Sözleşmesi’ni fesh eden ve Danıştay’dan da bu doğrultuda karar çıkarttıran AKP iktidarı Türkiye’ye bir kötülük daha yaptı. Tabii bu karara imza atan hakimler de… AKP ilk imzacısı olduğu “İstanbul Sözleşmesi”ni kaldırtarak potansiyel katillere cesaret verdi. Danıştay ise hukuk devletinin tabutuna bir çivi daha çakarak cumhurbaşkanlığı makamını sınırsız yetkisi olan, ‘denetlenemez’ ve ‘frenlenemez’ bir organ haline getirdi.

Türkiye’nin demokrasi dışı bu uygulamalardan bir an önce kurtulabilmesi, AKP ve MHP iktidarının yapılacak olan ilk seçimde yenilgiye uğratılmasından geçiyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı