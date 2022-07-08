Barış Yarkadaş: AKP çözüm bulmak yerine tüm sağlık emekçilerini hedef göstermeye başladı

AKP iktidarı, sorunlara çözüm bulmak yerine, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık emekçilerini hedef göstermeye başladı. Sağlık emekçilerini, kendi çökerttikleri sistemin sorumlusu olarak ilan etti ve onları hastanede sıra beklemekten bunalmış binlerce insanın önüne attılar!

İktidarın borazanı ATV’de daha birkaç hafta önce yayımlanan bir dizide, doktorlar açık açık hedef haline getirildi. Yaşamını kaybeden tüm hastaların sorumluluğu doktorlara yüklendi. O berbat diziyi izleyen yığınların, doktorlardan nefret etmemesi mümkün değildir!

Ve ne yazık ki; iktidarın yarattığı bu iklim, doktorların dövülmesi ve öldürülmesini ‘’meşru sayan’’ bir kitle yarattı. Hastanelerde, son 10 yılda 10 bin şiddet olayı yaşandı. Doktorlar, hemşireler, sağlık emekçileri ve güvenlik görevlileri, alçakça saldırılara maruz kaldı.

Barış Yarkadaş’ın yazısı