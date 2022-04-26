Barış Yarkadaş: Aklınca hedef şaşırtıyor

Bakan Dönmez, bizim bu temennimizin hiçbir karşılığının olmadığını açıkladığı rakamla gösteriyor. Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu’nu yalanlamak isterken “Sadece 278 bin abonenin elektriği borcundan dolayı kapalıdır’’ diyor. Bakan Dönmez durmuyor; bir de ‘’Bu rakam abone sayımızın yüzde 0.6’sına tekabül eder’’ ifadesini kullanıyor.

Bakan Dönmez, bu açıklamasıyla aklınca hedef şaşırtıyor! Çünkü; CHP lideri Kılıçdaroğlu 2021 yılı boyunca elektriği kesilen abonelerin sayısını veriyor. Bakan Dönmez ise sadece 2022 yılının Nisan ayının verilerini açıklıyor. Ki; bu rakam bile, elektriği kesilen abone sayısının geçen yıla göre arttığını ortaya koyuyor. 2021 yılının Nisan ayında elektriği kesik abone sayısı 248 bin 215 iken bu sayı 2022’nin Nisan ayında 278 bine yükseliyor.

AKP’li Dönmez, “Sadece 278 bin abonenin elektriği kesik” sözüyle, aslında o hanelere mensup yaklaşık bir milyon kişinin karanlıkta yaşadığını itiraf ediyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı