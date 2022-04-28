Barış Yarkadaş: Abdullah Gül hala çıkıp konuşabiliyor

Abdullah Gül, Gezi direnişi döneminde bu ülkenin en yetkili makamında oturuyordu. Cumhurbaşkanı idi… Ve Gül’ün Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğu günlerde, Gezi’de sekiz evladımız polis şiddeti yüzünden hayatını, sekiz gencimiz ise yine polis şiddeti yüzünden gözünü kaybetti. Gül, sanki kendisi hiçbir şeyden sorumlu değilmiş gibi hala çıkıp konuşabiliyor.

Bugün yargının içine düşürüldüğü durumdan Recep Tayyip Erdoğan ne denli sorumlu ise Abdullah Gül de aynı derecede sorumludur! Çünkü; her şeyi birlikte yaptılar! Ve o günlerde pek mutlu mesuttular.… İçinde Abdullah Gül’ün de olduğu AKP kadroları zaman içinde yargıçların gözünü açtı ve “Önce partimin çıkarları’’ anlayışını hakim kıldı. Gül, sanki bunlardan hiç sorumlu değilmiş gibi su üstüne çıkmaya çalışıyor ama hafızamız kendisinin de sorumlu olduğu hiçbir icraati unutmamıza izin vermiyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı