Soruşturmanın içindeki yargı mensupları, hikâyenin başındaki mesajı paylaşan kişilerdi.

Gökçeada Belediye başkanı suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum. Söylemek istediğim, seçim kurulu başkanıyken İYİ Parti’ye hakaretle tarafsızlık ihlal ediliyor, seçim sonrası ödül gibi tayin gerçekleşiyor, yeni görev yerinde de İYİ Parti’ye operasyon yapılıyor. Haliyle yargı ile siyaset birbirine karışıyor, adalet militanlaşıyor.

Türkiye yerel seçimlere giderken Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin sekiz turdur sonuçlanmaması, Yargıtay üyelerinin bir kısmının cemaat-siyaset ideolojik iltisaklarla oy kullanması bize tehlike sinyali vermiyor mu? Seçim; kurumların işlevli, iradenin özgür, propagandanın serbest olduğu koşullarda olur. Yargı mensuplarının militanlaştığı, TRT’den bakanlıklara devlet kurumlarının taraflaştığı, propagandanın imkânsızlaştığı koşullarda oy kullanılsa da fiilen ortada bir seçim yoktur.

Elini tutuyorlar, damgayı istedikleri yere vuruyorlar. Buna seçim diyorlar. Koşulları belirlemeden yapılan tercih, sonunda oy da verseniz, seçim değildir.

Barış Terkoğlu’nun yazısı