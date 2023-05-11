Barış Terkoğlu: Erdoğan kulağını çekmiş

Türkiye’de son dönemde AKP’nin yamacında, şehir hastanelerinden enerji dağıtımına, otoyollardan köprülere “İhale kazandı” haberleriyle okuduğumuz bir sermaye sınıfı var. CHP lideri, bunları “beşli çete” diye tarif etse de sayılarının beşten çok olduğunu, arkalarındaki gücün ise “bir” olduğunu biliyoruz.

Meğer, aileden dışlanan Mehmet Kazancı, öncesinde bu sermaye sınıfı tarafından aforoz edilmiş. Zira devletin hepimizin cebinden verdiği ihalelerde, iktidarın almasını uygun gördükleri varmış. Parmakla gösterilen bu gruplar, ihaleleri, kimi zaman gerçek değerinin altında alıyor, “aradaki farkı bölüşerek” iktidardaki bazılarına da kazandırıyormuş.

Mehmet Kazancı ise girdiği her enerji dağıtım ihalesini “Ben alacağım” diyerek fiyat yükselttiği için, bu sermaye grubu tarafından sevilmiyormuş. Bir keresinde, Samsun Elektrik Dağıtım ihalesinde, açık artırmada, iktidara yakın şirkete para kaybettirdiği için, bizzat Erdoğan tarafından kulakları çekilmiş.

Barış Terkoğlu’nun yazısı