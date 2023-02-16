Barış Terkoğlu: Bahçeli ve Soylu’nun suçu büyük

Depremin enkazı ortada. Biz ise aynı kavganın içindeyiz. Bahçeli de Soylu da depremde canını dişine takanlara “devlet düşmanı” diyor. Suçları büyük: Zor zamanda milletlerine el uzatarak, sırtını dönenlerin kayıtsızlığını herkese gösterdiler! Yine de sormadan edemiyorum… Küçücük bebeği enkaz altındayken “Devlet nerede” diye bağıranlar mı devlet düşmanı? Yoksa devletin imkânlarını eşine dostuna dağıtıp zor gününde vatandaşını ayazda bırakanlar mı? Devletin olmadığı yerde enkaz kaldıran, çorba dağıtan, hırkayı giydiren mi devlet düşmanı? Yoksa yıllarca depreme hazırlanan askerin kolunu kesen, kurumların başına “adamlarını” dolduran, milletin vergilerini yandaş müteahhitlere dağıtanlar mı?
SON HABERLER
Açılışta hızlı yükselen borsa 5 bin puanın üstünde
Düzenlemeler sonrası dün yeniden açılan borsada yükseliş bugün de sürüyor. Endeks, açılışta yüzde 7,29 değer kazancıyla 5 bin puanın üzerine çıkarken, sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Uzaktan eğitim: Erdoğan hatasını kabul etmiş
Fatih Altaylı’ya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaktan eğitim kararınından vazgeçti. Ama ‘Hata etmişiz’ dememek için biraz bekleyecek.
Kahramanmaraş’ta 248 saat sonra enkazdan kurtuldu
Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki genç depremin 248’inci saatinde enkazından kurtarıldı.
Merkez Bankası, zaten Hazine’ye vereceği parayı ‘bağışlamış’
Merkez Bankası, dün düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım kampanyasında duyurduğu 30 milyar liralık bağışın 2022 karından karşılanacağını açıkladı.
Kamu bankaları, iki ay önce ‘Hazine’den aldığı’ parayı bağışladı
Türkiye Varlık Fonu, iki ay önce her bir kamu bankası için 20 milyar liranın üstünde sermaye artırmıştı. Kamu bankaları 41 milyar lira bağışladı.
‘Tek Yürek’ bağışlarının yarısı Erdoğan yönetimindeki Varlık Fonu’ndan
Depremzedeler için toplanan ‘Tek Yürek’ bağışlarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye Varlık Fonu’nun katkısı 52,5 milyar TL oldu.
Depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi
Depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi.
Akşener uyardı: İktidar RTÜK üzerinden ceza planları yapıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) deprem yayınlarına müdahalede bulunacağı konusunda uyardı.
Demirtaş’tan sesli mesajınız var: Hiç kimseden korkmayın
HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş vasıtasıyla bir sesli mesaj yolladı. Mesajı Başak Demirtaş, Twitter’dan paylaştı.
O sırada İkizdere’de: Cengiz’in makineleri işbaşında
Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat, depremde de taş ocağı çalışmalarını sürdürdü.