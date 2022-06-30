Barış Terkoğlu: AKP cemaatleri sahipsiz bırakmak istemiyor

Eğitimlerde, eskisi gibi rabıtalar, mezardaki Mahmut Efendi’ye yapılacak. Hem Cübbeli taraftarlarının hem Marifet Grubu’nun otoritesini sorguladığı Hasan Kılıç ise “rabıtasız şeyh” olarak “büyüklük” edecek.

İşin özünde, AKP’nin tercihi var. Seçime bir yıl kala, Milli Görüş kökenli dört ayrı siyasi parti muhalefette. Haliyle AKP, cemaatleri, özellikle de Milli Görüşçü İsmailağa’yı, sahipsiz bırakmak istemiyor. Kavgayı siyasetin bu kadar belirlemesinin nedeni de bu. Zira önümüzdeki seçim, İsmailağa’nın da diğer cemaatlerin de açıkça AKP’den yana tutum alması istenecek.

Ölüler konuşur mu? Elbette hayır. Aslında diriler sözlerini, itiraz edemeyen meçhullere söyletir.

Barış Terkoğlu’nun yazısı