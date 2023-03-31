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Yaramazlara biraz batar!

Barış Pehlivan: Yüksek yargıda karşı ses

Yargıtay ve Danıştay üyelerine zam yapılması teklifi yargı dünyasını karıştırdı. Zira adliyelerde görev yapan binlerce hâkim ve savcı, bu düzenlemenin dışında bırakılıyordu.

Bununla birlikte, konuştuğum bir Yargıtay savcısı da bu teklife karşıydı. İşte halen yüksek yargıda görev yapan o ismin söyledikleri: 


“Ülke zor bir dönemden geçiyor. Deprem, pandemi sonrası meydana gelen ve önlenemeyen yüksek enflasyon, bireyleri ekonomik olarak sıkıntıya düşürdü. Bazı yüksek yargı üyelerinin uzun süredir ilk derece ve bölge adliyelerde çalışan meslektaşlarından fazla ücret alma taleplerini ülke yöneticilerine ilettikleri biliniyor. Gerekçe olarak Anayasa Mahkemesi üyelerinin maaşlarını ileri sürüyorlar. Ama ben ve birçok meslektaşım son yasa değişikliğinin zamanlamasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Deprem felaketinden sonra, bu yönde farklı bir uygulama toplumda yüksek yargıya olan güveni zedeler…”

Barış Pehlivan’ın yazısı

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