Barış Pehlivan: ‘Temel İlkeler Belgesi’nden üç başlık

Önce Ankara’da, sonra İstanbul’da yemekli bir masada buluştular. Şimdi de 5 Ekim Salı günü TBMM’de toplanacaklar. Evet, altı muhalefet partisinin buluşmasını yazıyorum.

Üçüncü zirvede “Temel İlkeler Belgesi” diye adlandırdıkları bir metin üzerinde son rötuşların yapılması planlanıyor. Muhalefet partilerinin iki numaralı isimleri orada çıkan sonucu genel başkanlarının önüne koyacak.

O belgede yazacakları farklı partilerden kaynaklara sordum. Üç başlık öne çıktı:

Parti üyesi dahi olmayan bir cumhurbaşkanı tarif edilecek.

Hükümeti düşürmenin güç, kurmanın kolay olduğu bir parlamenter sistem ortaya konacak.

Bağımsız bir yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun, belki başka adla nasıl yeniden düzenleneceği anlatılacak.

Aldığım notlar arasında en çarpıcı olan ise sondaydı.

Zira, hazırlanan ortak metnin CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları tarafından birlikte kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Altı muhalefet partisi liderinin yan yana kameralar karşısına çıkacak olması bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

Barış Pehlivan’ın yazısı