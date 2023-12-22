Barış Pehlivan: Saadet Partisi adına yapılan konuşmadaki bu sözler, bazı CHP’li milletvekillerini çok rahatsız etti

Transfer sonrası Genel Kurul’a hitaben konuşan Saadet Partili milletvekillerinden biri Mehmet Karaman’dı. Öğrendim ki Karaman’ın konuşmasındaki bir bölüm CHP içinde rahatsızlık yarattı.

Zira…

Saadetli Karaman 12 yıllık zorunlu eğitimin gençleri hapsettiğini iddia etti.

Öğrendim ki…

Saadet Partisi adına yapılan konuşmadaki bu sözler, zorunlu eğitim konusunda hassasiyetleri yüksek olan bazı CHP’li milletvekillerini çok rahatsız etti. Öyle ya Saadet Partisi’nin çocuklar için kurduğu “okuma, çalış” vaadini Meclis kürsüsünden anlatmasına CHP vesile olmuştu.

Barış Pehlivan’ın yazısı