Barış Pehlivan: Erdoğan, İstanbul’a Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor

Hani “Haberim yokmuş gibi çek” derler ya… İşte tam öyle oldu. Ulaştırma Bakanı Marmaray’da görüldü. İnsanların umurunda değildi ama birisi o anı çekti, paylaştı. Elbette halkla ilişkiler çalışması olduğuna dair haklı yorumlar yapıldı.

Peki neden? Söylenen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un başına Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor. Malum, Karaismailoğlu, Erdoğan’ın ilk İBB kadrolarından. Deniyor ki… Tıpkı Binali Yıldırım gibi ilk seçimde İBB’nin başına partisinin adayı olacak. Eh işte, onu kamuoyu yeteri kadar tanımasa da belli ki şimdiden çalışmalara başlamış. ‘Habersiz’ video da bunun parçasıymış.

Barış Pehlivan’ın yazısı