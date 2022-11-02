Barış Pehlivan: Ankara’da nabız yoklayanlar çoğalmış

Mevcut milletvekillerinin en az yüzde 50’si artık Meclis’te olmayacak.”

Bu sözü duyduğumda “çok kavga çıkar” dedim içimden.

Çünkü Ankara’da nabız yoklayanlar çoğalmış. Mevcut milletvekillerinin yanı sıra sürpriz isimler de yeni dönemde Meclis’te olmak istiyormuş. Bir de parti yöneticileri de listeye girmek isteyince genel başkanların işi çok zormuş.

İşte CHP biraz da bu yüzden bazı işleri sonraya bırakmak istemiyormuş. Mesela, partinin il ve ilçe yöneticileri arasından milletvekili olmak isteyen çok sayıda isim varmış. Öyle ki İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki çok sayıda parti yöneticisi, görevinden istifa edip Kılıçdaroğlu’nun masasına aday adaylığını koymayı düşünüyormuş.

Barış Pehlivan’ın yazısı