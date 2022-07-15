Barış Pehlivan: AKP’li Boynukalın’a bir savcı ‘Bu ne iş’ diye sordu mu?

Tam bu tarihte Twitter’da “byleak” isimli bir hesap devreye girdi. Yönlendirilen bir site üzerinden ByLock listeleri 3 dolara sorgulanabiliyordu. Ödemeler kripto parayla gerçekleşiyor, telefon veya TC kimlik numarasından sorgulama yapılabiliyordu. Sahi, kim bu çok gizli veritabanına ulaşabildi? Bunun soruşturması yapıldı mı?

Ya, Ayasofya’nın önceki baş imamının yeğeni ve AKP’nin şu anki Londra temsilcisi Abdurrahim Boynukalın’ın ismi o Twitter hesabında “ByLock kullanıcısı” olarak neden yayımlandı?

Bu bilgi doğruysa, AKP’li Boynukalın’a bir savcı “Bu ne iş” diye sordu mu?

Barış Pehlivan’ın yazısı