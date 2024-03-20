Barış Pehlivan: Ahmet Türk’ün ‘Kayyum dönemi bitti’ çıkışı gerçekçi miydi?

Soru şu: 11 gün sonra yapılacak seçimler sonrasında, DEM Parti’nin kazanacağı belediyelere kayyum atanacak mı?

Ahmet Türk bu kritik soruya dair şöyle demiş: “Bu sefer kayyum atayacaklarına inanmıyoruz. Daha önce iki kez kayyum atadılar. Halk buna şiddetle karşı çıktı.”

Gelin görün ki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni şunları söyledi: “Kendi iradesi olmayan DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. Şehirleri yönetecek değil örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor. Yani nereden, Kandil’den.”

Evet, arife tarif gerekmez ama yine de önümüzdeki süreçte ne olacağına dair yanıt aradım. Ve önce DEM Parti kulislerine kulak kabarttım…

Sahi, Ahmet Türk’ün “Kayyum dönemi bitti” çıkışı gerçekçi miydi?

Yaptığım görüşmelerde gördüm ki DEM Parti içinde belediyelerine yine kayyum atanacağını bekleyenlerden çok daha fazla sayıda bu politikanın miadının dolduğunu düşünen var. Parti içindeki ağırlıklı görüşe göre hendek operasyonları sonrası başlayan kayyumlara artık toplumun rıza göstermesi pek mümkün değil. DEM Parti Meclisi’nden bir isim “Kayyum artık stand-up’çıların skeçlerine bile konu olan bir mesele haline geldi” diye özetliyor bu görüşü.

Barış Pehlivan’ın yazısı