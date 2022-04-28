Barış Pehlivan: Adaletsizliğin mimarlarından hakim Murat Bircan’ın eşi itirafçı olmuştu

Ne kadar açığı varsa o kadar adaleti kapatıyor. Öyle ya, Gezi davasında adaletsizliğin mimarlarından hakim Murat Bircan’ın eşi Fethullahçı çıktı, itirafçı olmuştu. Tıpkı gazetemiz Cumhuriyet’e FETÖ operasyonu yapan savcı Murat İnam’ın FETÖ sanığı olması gibi…

Tıpkı Sözcü gazetesine FETÖ iddianamesi yazan savcı Asım Ekren’in “Çocuğun cinsel istismarı” konulu bir dosyanın şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalışmasından hapis cezası alması gibi… Tıpkı Mansur Yavaş’ın hapsini isteyen savcı Serkan Ucuzcu’nun FETÖ’nün desteğiyle KPSS’den geçmekle suçlanması gibi…

Tıpkı İstanbul’da hukuksuz operasyonlara imza atan Başsavcı İrfan Fidan’ın öğretmen kardeşinin FETÖ suçlamasıyla açığa alınması, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in FETÖ’nün finans ayağından Ali Çelik’le 93 görüşmesinin çıkması gibi…

Yaz yaz bitmez.

Barış Pehlivan yazdı