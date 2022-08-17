Barış Doster: Türkiye Esad’ı fazla hafife aldı

Türkiye birkaç gündür, iktidarın Suriye politikasındaki değişimi tartışıyor. Belli ki yeni adımlar da yolda. Peki, bu keskin değişimin sebebi ne? Tartışalım…

Türkiye; Suriye’de Esad’ı fazla hafife aldı. Halktaki karşılığını küçümsedi. Onun sadece Rusya ve İran’ın desteğiyle ayakta kaldığını, yalnızca sivil asker bürokrasiye yaslandığını sandı. Yanıldı. Rusya ve İran’ın desteği şüphesiz önemli. Fakat Esad; halktan destek görmese, sadece dış dinamikler sayesinde ayakta kalamazdı hem de ülkesine çullanan bunca güç karşısında.

Kısacası tarih, coğrafya ve iktisat bilmeden yürütülen dış politikanın başarısız olması kaçınılmazdı. Türkiye, bunu yaşayarak öğrendi. Yanlışın ağır faturasını ise daha uzun yıllar ödeyecek.

Barış Doster’in yazısı