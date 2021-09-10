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Yaramazlara biraz batar!

Barbados’ta tatil yapıp ülkesine döndü bavulundaki sütyeninden ‘kertenkele’ çıktı

Tatil için Karayiplerdeki ada ülkesi Barbados’a giden Britanyalı Lisa Russell’ın (47) bavulundan eve döndüğünde bir sürpriz çıktı. Bavulunu toplarken sütyeninin içine giren bir kertenkele!

Fotoğraflar: RSPCA

Yorkshire’de yaşayan Russell, tatilden döndüğünde bavulunu boşaltırken sütyeninde bir karartı gördü. Leke olduğunu sandı ancak eline aldığında bir kertenkelenin yatağın üzerine düştüğünü fark etti.


“Sütyeni silkeleyince bir şey hareket etti. Çığlık attım ve anladım ki toplarken bir şekilde bavula girip sütyenin içine yerleşen kertenkele 4 bin 400 kilometrelik yolculuk yapıp benimle gelmişti” diyen Russell, ‘Barbie’ adını verdiği kertenkelenin hayvan derneği RSPCA tarafından koruma altına alındığını söyledi.

Bavulu kapatabilmek için üzerine oturduğunu anlatan Russell, “Neyse ki bir şey olmamış. 24 saat süreyle bavulda sağ kalmayı başarmış” dedi.

RSPCA’den yapılan açıklamada da dişi kertenkelenin sağlığının iyi durumda olduğu, kanun gereği Britanya’da doğaya salıverilemeyeceği, bu ülkenin ikliminde yaşayamayacağı o nedenle kendi merkezlerinde bakıldığı belirtildi.

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