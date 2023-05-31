Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankaların net karı ilk dört ayda yüzde 47,4 arttı.

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Bankacılık sektöründe düzenlemelerin bilançolar üzerindeki etkisi nisanda belirginleşti.

Dünya’da yer alan habere göre nisanda bankacılık sektörünün toplam net karı yüzde 10,5 artışla 38,6 milyar TL oldu.

Sektörün toplam net karı ocak-nisan dönemindeyse yıllık yüzde 47,4 oranında artarak 144,7 milyar liraya yükseldi.

Verilere göre takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı nisanda yüzde 1,86 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 2,75 olarak kaydedilmişti.

Geçen yıl nisanda yüzde 16 olan çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu bu yıl yüzde 14 oldu. Sermaye yeterliliği rasyosuysa nisan’da yüzde 17 oldu.