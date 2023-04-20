Bankaların karında düşüş bekleniyor

2022’de rekor karlar açıklayan bankacılık sektörünün karının 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 40’tan fazla düşmesi bekleniyor.

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Türkiye’deki bankalar, enflasyonun yıl içinde yüzde 85’leri aştığı 2022’de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor karlar açıklamıştı. Bankacılık sektörünün kârı 2022’de bir önceki seneye göre yüzde 366 artışla 433,46 milyar TL olmuştu.

Bankalar, kar etmeye devam etse de kar oranının düşmesi bekleniyor.

Ekonomim Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre aracı kurumların hazırladıkları beklenti raporlarında bankacılık sektörünün net karının geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50 civarı artması ancak 2022’nin son çeyreğine göre en az yüzde 40 azalması bekleniyor.

Kar oranın düşmesinin nedenleri olarak şunlar gösterildi: