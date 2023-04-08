Bankalarda faiz makası daha da açılabilir

Bankalarda kredi ve mevduat faizleri arasındaki fark tarihi seviyelere çıktı. Dinamik Yatırım başekonomisti Enver Erkan, faizlerdeki ayrışmanın devam edebileceğini söyledi.

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Merkez Bankası verilerine göre, 31 Mart’la biten haftada üç aya kadar vadeli TL mevduat faizi ortalama yüzde 29,2 seviyesine yükseldi. Önceki hafta bu oran yüzde 28,10’la 20 yılın zirvesini görmüştü.

Ticari kredi faizleriyse 31 Mart haftasında yüzde 14,78 oldu. Ticari kredi ve mevduat faizleri arasındaki makas 14,4’le tarihi seviyelere çıktı.

Makas açılacak

Ekonomim’den Şenay Zeren’e konuşan ekonomist Erkan, bu ayrışmanın ekonomi yönetiminin bankalar üstündeki baskısını artırdığı yeni düzenlemelerle daha da derinleşeceği görüşünde.

Hükümet, düşük politika faizi üstüne kurulu ‘yeni model’de istediği sonuçları elde etmek için bankaları son bir buçuk yılda devreye alınan çok sayıda kısıtlamaya maruz bırakmıştı.

Erkan şöyle konuştu: “Bu ayrışma, bankalar aleyhine gelen yeni menkul kıymet ve zorunlu karşılık kurallarıyla daha da derinleşecektir. Bankalar düşük faizli tahvil/bono almak istemeyeceği ve olası bir faiz artışında zarar etmek istemeyeceği için, mevduat faizleri yükselmeye devam edecek.”

Erkan, kredi faizlerinin ‘yapay mekanizmalarla’ düşük seviyelerde tutulduğu için makasın daha da açılacağını düşünüyor.

Kredi faizleri düşük görünse de bankalar mevcut koşullarda kredi vermemeyi tercih ediyor.

Hisseler satış yiyebilir

İkon Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın’sa bu durum karşısında bankalarda geçen sene görülen karlılık oranlarının bu sene oluşmayabileceğini belirtti.

Altın, “Banka hisse senetleri olumsuz açıklanacak bilançolar sonrası satış yiyebilir” dedi.