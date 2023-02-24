Bankalara 1 milyar TL’lik ‘döviz’ cezası

Merkez Bankası, yılbaşında getirdiği bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle bankalara 1 milyar TL’ye yaklaşan ‘ceza niteliğinde’ ek ücret uyguladı.

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Merkez Bankası bir süredir bankaların döviz transferi işlemlerine yönelik hem sözlü hem de yönetmeliklerle yeni düzenlemeler getiriyor. MB, 21 Aralık 2022’de bankalara gönderdiği yazı ile 2 Ocak’tan itibariyle yurtdışına spot döviz EFT ve havalesinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan tespite konu ödemenin yüzde 5’i kadar ek ücret tesis edileceğini duyurmuştu.

Yazıda, ayrıca bazı bankalarca Merkez Bankası’nın söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilmiş ve uyarı yapılmıştı.

MB, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle bankalara dün 1 milyar TL’ye yakın ‘ek ücret’ uyguladı.

Bloomberg HT’ye göre ceza niteliğindeki bu ‘ek ücret’ uygulamasında en büyük fatura 240 milyon TL’yle Akbank’a çıkarıldı.