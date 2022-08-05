Balon balığı avlayanlara yapılacak destek ödeme rakamları açıklandı

Denizler için tehlike oluşturan istilacı tür balon balığı avlayan balıkçılara yapılacak destek ödemelerinde rakamlar belli oldu.

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Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü olduğu belirtilen balon balığını avlayanlara ödeme yapmaya 2020’de başlatmıştı.

Geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara adet başına yapılacak ödemenin tutarı yeniden belirlendi.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ‘lagocephalus sceleratus’ (benekli balon) türünü avlayan balıkçılara, 200 bine kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara 1 milyona kadar adet başına 2,5 lira ödenecek.

Bu, geçen yıla kıyasla balon balığı avlayana ödenen tutarında enflasyonun üzerinde, yüzde 150 artış olduğuna işaret ediyor. TÜİK’in belirlediği ‘resmi enflasyon’ yıllık yüzde 79. Artış neredeyse enflasyon oranının iki katı. Geçen yıl temmuz ayında, benekli için ödeme tutarı 5 lira olarak belirlenmişti.

Kararla Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleniyor.

Karar, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.