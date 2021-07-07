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Yaramazlara biraz batar!

Balon balığı götüren parasını alacak: Uygulama 10 ilde başladı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Akdeniz’de büyük tehdit oluşturan balon balığı avcılığı karşısında para ödenecek iller, alım noktaları, günler ve saatleri belirledi. Benekli için 5 lira, diğer türleri için 50 kuruş ödeme yapılacak.

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı müdürlük, zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü olduğu belirtilen balon balığının Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki nüfusunu azaltmak amacıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren uygulama kapsamında balıkçılara avladıkları balon balıklarına karşılık ücret ödeyecek.


İlk uygulama geçen yıl yapılmıştı. Balıkçılara ödeme yapılan iller bu yıl Akdeniz’in yanısıra Ege’yi de kapsıyor.

3,5 yıl sürecek uygulamaya dahil edilen iller şöyle sıralandı: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla.

Uygulamaya Antalya’da Konyaaltı Balıkçı Barınağı’nda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay’ın katılımıyla başladı. Balon balığı avlayan üç kişiye avladıkları miktarlara göre ilk çekleri teslim edildi.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında 64 balon balığı teslim alım noktası belirlendi. Balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri alım yapacak.

Müdürlük, 64 noktada hangi gün, hangi saatler arasında teslimat yapılacağını da duyurdu.

Balon balığı avlayana ödeme

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