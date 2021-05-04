Balon balığı avlayana ödeme

Türkiye sularında yayılım gösteren istilacı balon balığı avlayana para ödülü verilecek.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, geçerli ruhsata sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılığı faaliyeti sürdüren ve istilacı balon balığını avlayan balıkçılara para verilmeye başlandı.

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Buna göre balığın Lagocephalus Sceleratus türü için 500 bin adete kadar tanesine 5 lira, diğer türleri için de 5 milyon adete kadar tanesine 50 kuruş ödenecek.

Daha önce de Aralık 2020’de bir ay boyunca balon balığının kuyruğunu getirene para verilmişti.