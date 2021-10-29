İstilacı balon balığında kuyruk alımı başlıyor

Akdeniz’de en tehlikeli istilacı tür balon balığının ücret karşılığı avlanması uygulamasında şu ana kadar teslimatı yapılan balık sayısı 5 bin 66 oldu. Bütün halde teslimatı balıkçılara zahmetli geldiği ve beklenen düzeyde av oluşmadığı için, kuyruk alımı da yapılabilecek şekilde yeniden tebliğ değişikliğine gidiliyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz’e göç eden en tehlikeli tür ve zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı popülasyonunun azaltılması amacıyla başlattığı satın alma kampanyasında beklenen sonuçlara ulaşılamadı.

Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, ‘Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karar‘a göre balon balığının benekli türünden 500 bine kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyona kadar tanesine 50 kuruş ödeme yapılıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan tebliğe göre, yıllık 5,5 milyon olmak üzere, toplamda 16,5 milyon balon balığının ekosistemden çıkartılması hedefleniyor.

10 ilde 64 nokta

10 il destek kapsamına alındı. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla illerinde balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri aracılığıyla 64 alım noktası oluşturuldu.

Alım noktalarındaki yetkililer, geçen yıl uygulanan kuyruk alımına kıyasla bu yılki ‘tüm vücut’ alım şeklinin balıkçılar için zahmetli olduğunu belirterek avlanan balon balıklarının bütün halde muhafazası ve taşınması gibi işlemler zor geldiği için beklenen düzeyde teslimat yapılmadığını söyledi. Avlanan balon balığı sayısındaki azlığın diğer bir nedeni olarak da yaz dönemindeki av yasakları ve küçük ölçekli balıkçıların birçoğunun ikinci bir işte çalışıyor olması gösterildi.

Bunlar göz önüne aınarak tebliğde değişiklik için çalışma başlatıldı.

Kasımda yürürlüğe girecek

Yeniden kuyruk alımı uygulaması hayata geçirilecek. Bu konuda tebliğde yapılacak değişikliğin ise kasım ayı içinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

23 bin lira ödeme

Temmuz ayından bugüne kadarki süreçte destek kapsamında, balıkçılar tarafından avlanan ve teslimi yapılan toplam 5 bin 66 balon balığı karşılığında, 23 bin liraya yakın ödeme yapıldı.

Tür bazlı avlanan balon balıklarına bakıldığında ise 4 bin 208 adetle benekli (gümüş yanaklı) balon balığı ilk sırada yer aldı. Diğer türler ise altın balon balığı, Süveyş balon balığı, cüce balon balığı, dikenli balon balığı olarak sıralanıyor.

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