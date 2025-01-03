Balıkesir’de evde yangın: İki kardeş öldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti.

Dereli Mahallesi’ndeki iki katlı evde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına beş araç ve 11 personelle müdahale etti.

Yangın sonrası evde yapılan incelemede üç yaşındaki Yusuf Ali Taşkın ve bir yaşındaki Yusuf Ömer Taşkın’ın cesedi bulundu.

Kardeşlerin cesetleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor.