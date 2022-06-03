Balıkesir’de art arda iki deprem

Balıkesir’de yaklaşık yarım saat aralıklarla 4,3 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Kepsut ilçesinde depremi hisseden öğrenciler dışarı çıktı. (Fotoğraf: AA)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre ilk deprem saat 1.13’te 10,3 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkezi Caypınar olarak yazıldı.

İkinci depremse saat 1.58’de 10.1 kilometre derinlikte kaydedildi. Merkezi Caypınar.

İlk depremden sonra AA’ya konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi. İtfaiye ekipleri araştırma için tedbiren kentte devriyeye çıktı.

Kandilli, iki deprem arası sekiz artçı kaydetti. İkinci deprem sonrası da artçılar devam etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok. Tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi.