Balat’ta sinemacı Enes Kaya’yı silahla yaralayan kişi tahliye edildi

İstanbul’un Fatih ilçesinin Balat semtinde Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya’yı silahla yaraladığı gerekçesiyle altı yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Recep Çetin’in tahliyesine karar verildi.

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Balat’ta sinema etkinlikleri düzenleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya, 30 Temmuz 2021’de silahlı saldırıya uğramıştı. Haraç isteyen şebekenin üyesi olduğu öne sürülen iki kişi ise 20 Eylül’de Kaya’nın eşi Neslişah Kaya seramik dükkanına taşla saldırmıştı. Polis ekipleri, silahlı saldırgan Recep Çetin ve olayı azmettirdiği belirlenen Ararat Özer ile Mesut Baraj’ı, 5 Ağustos’ta gözaltına almış; emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen üç şüpheliden Ararat Özer ve Mesut Baraj serbest bırakılırken Recep Çetin ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul 40’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep Çetin ve şikayetçi Enes Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Kaya’nın avukatı dava dosyasına farklı açıdan çekilmiş bir kamera kaydı sunduklarını belirterek, “Bu kayıtta sanık ateş ettiği sırada hedef kısmında çocukların kaçıştığı görülmektedir. Genel güvenliğin tehlikeye atıldığına ilişkin görüntüdür. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Sanık Recep Çetin ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

AA’nın aktardığına göre ara kararını açıklayan mahkeme, ‘delillerin toplanmasını ve ifadesinin alınmış olmasını dikkate alarak’ sanığın tahliyesine hükmetti.

Müdahil avukatının sunduğu görüntüye ilişkin bilirkişi raporu aldırılmasına ve dava dosyasının esas hakkındaki mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Öte yandan dava dosyasına giren görüntülerde, olayın meydana geldiği sokakta çocukların oyun oynaması, yaralama olayını gören bir kadının koşarak çocuklarını içeri alması yer alıyor.