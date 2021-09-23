Sinemacı Enes Kaya, Balat’ta uğradığı silahlı saldırıyı anlattı

İstanbul’un Fatih ilçesinin Balat semtinde silahlı saldırıya uğrayan Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya, kendisine ve eşinin dükkanına saldıran suç şebekesini anlattı.

Fotoğraf: DHA

Fatih Balat’ta sinema etkinlikleri düzenleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya, 30 Temmuz’da silahlı saldırıya uğradı. Haraç isteyen şebekenin üyesi olduğu öne sürülen iki kişi ise 20 Eylül’de Kaya’nın eşi Neslişah Kaya seramik dükkanına taşla saldırdı. Polis ekipleri, silahlı saldırgan Recep Çetin ve olayı azmettirdiği belirlenen Ararat Özer ile Mesut Baraj’ı, 5 Ağustos’ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen üç şüpheliden Ararat Özer ve Mesut Baraj serbest bırakılırken Recep Çetin ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklandı.

DHA’ya konuşan Kaya şunları kaydetti: “Biz uzun yıllardır burada çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bu anlamda da daha fazla faaliyet gerçekleştirebilmek için burada şahıs arazisi olan yerler vardı. Oranın sahipleriyle ocak ayında bir kiralama yaptık dernek adına. Hazırlıklara başladık burayı nasıl değerlendirebiliriz diye. Tabi sahipleri her şeyin kuralına uygun olmasını istediler.

Biz bunları yaparken ocak ayında duyuyoruz ki bir kaç kişi oraya girip temizleyip ‘Burası bizim’ demeye başlamış. Ben bu şahıslara ulaşmaya çalışırken Ararat Özer ve Recep Çetin olduğunu öğrendim. Kendilerine ulaştım ben. Gittiğimde o iki kişiyle görüşeceğimi düşünürken birden kapıdan içeri Mesut Baraj isimli biri girdi. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca bana tehditler savurdu.”

‘Durmadan yola devam edeceğimizi söyledim’

“Bu tehditlerinde kendi kardeşinin oraya görüp beğendiğini ve oraya onlara bırakmamı istedi” diyen Kaya, ‘planları olduklarını ve oranın sahiplerinin başka kimseye vermeyeceğini söylediğini’ kaydetti.

Sinemasal kurucusu şöyle devam etti: “Bunun üzerine sesini daha da yükselterek burada kendini ispatlamak için vurmaya adam aradıklarını onlarla beraber ilerlersem burada daha da yükseleceğimi söyledim. Yaklaşık altı ay önce burada gönüllerimizde orayı temizlemeye başladık. Gerekli yerlerle görüşüp oraya sanatsal alana çevirmek, orayı topluma kazandırmak için bir hazırlık içerisinde olduğumuz sürede beni telefonla arayarak Ararat Özer telefonda ‘Oradan çabuk çık’ şeklinde konuşmalar yaptı.

Ben de kendilerine benimle değil belediye ve emniyetle muhatap olacağını söyledim. Peşine Recep Çetin alana bizim yanımıza gelip ‘Sen sanıyor musun biz sana bir şey yapamayız biz sana demedik mi buradan çık git’ şeklinde tehditler savurdu. Buradaki hayalimizi gerçekleştirmek için durmadan yola devam edeceğimizi söyledim.”

‘Gerekli cezayı almalarını istiyoruz‘

Kaya, saldırı anını ise şöyle anlattı: “Bayramdan sonra 30 Temmuz tarihinde ben buraya gelirken sokakta beni gizlice takip edip eğilerek ayağımız silahla ateş etti. Ben panikle dükkanın içine sığınmaya çalışırken ardından üçe de ateş etti. O mermiler bana isabet etmedi ve burada oynayan çocuklar vardı onlarda gelmedi. Bu olayın ardından hastanedeyken alandaki arkadaşlarımızı tehdit ederek ‘burada durmayın sizi de Enes gibi vururuz’ demişler. Benim yanımda gözüken insanlara ailelerin de haber gönderip Enes’in yanında devam ederseniz size de aynı sıkıntılar yaşanır diyorlar. Belediyenin oraya koyduğu beton bloklar vardı.

Oraya gidip vinçle o beton blokları kaldırıp tekrar orayı otopark olarak işletmeye başladılar. Bizim yaklaşık 100 bin liraya yakın bir masrafımız oldu. Bu şekilde kullanılması içimize sinmediği için tekrardan bir şikayette bulunduk. O şahıslar gelip benim eşimin seramik dükkanına kaldırım taşıyla saldırdılar. Biz hem dernek tarafından o alanın tekrar geri alınması ve hayalimizdeki çalışmaları yapmak istiyoruz. Hem de bu beni vuranları hem de azmettiricileri de tutuklanarak gerekli cezayı almalarını istiyoruz.”