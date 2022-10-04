Bakteriden mücevher yapan tasarımcıyı Tiktok’ta milyonlar izledi

Kendi bedeninden ve bitkilerden aldığı bakterileri mücevher yapımında kullanan İskoç tasarımcı Chloe Fitzpatrick, TikTok’ta on milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Fotoğraf: Chloe Fitzpatrick

Derisinden ve bitkilerinden alınan bakteri numuneleri, reçineden yapılmış mücevherleri boyamak için kullanılabilecek renklere dönüşüyor.

BBC İskoçya’nın haberine göre, İskoçya Dundee’deki ‘Duncan of Jordanstone’ koleji tasarım bölümünden dereceyle mezun olan 21 yaşındaki Fitzpatrick, “Bakteriler basmakalıp olarak iğrenç, ama güzelliğini göstermeye çalışıyorum” dedi.

Fotoğraf: Chloe Fitzpatrick

Sanatçının son bakteri projesi, araştırma ve bilime olağanüstü katkıları takdir eden Sör James Black ödülünü kazandı.

Tasarım yolculuğunu TikTok’ta 106 bin takipçisiyle paylaşan ve bazı videoları 10 milyondan fazla izlenen Fitzpatrick, “Garip bir fikir olduğu için videolarımın çok izlendiğini düşünüyorum” dedi.

Bakteriler nasıl oluşuyor?

Bakterilerin oluşum süreci onun anlatımına göre vücut veya bitki parçalarının temizlenmesi ve numunelerin içinde ‘agar’ adı verilen bir jelle birlikte özel bir büyüme ortamı olan petri kaplarına aktarılmasıyla başlıyor.

Fotoğraf: Chloe Fitzpatrick

Bakteri örnekleri kapatılıyor ve oda sıcaklığında yaklaşık bir hafta boyunca renkli koloniler halinde çoğalmaya bırakılıyor. Daha sonra, daha fazla çoğalabilmeleri için belirli renkleri yeni bir tabakta izole ediliyor.

Renkler, pamuklu giysiler gibi malzemeleri boyamak veya mücevherleri sürdürülebilir şekilde kullanmak için kullanılabiliyor.

İnsan bakterileri kırmızı, turuncu ve sarı renkte

Bakteri kullanmanın tekstil endüstrisinde kullanılan geleneksel boyama işlemlerinden daha çevre dostu olduğunu ve hızla çoğalıp iyi bir renk yelpazesi elde edilebileceğini ifade eden sanatçı, çoğunlukla yüzük ve reçineden ‘değerli taşlar’ oluşturmak için bakteri boyasını kullanıyor.

Fotoğraf: Chloe Fitzpatrick

“Agar plakalarına ellerinizi ve ayaklarınızı bastırdığınızda, birçok farklı kırmızı, turuncu ve sarı elde edersiniz diyen” Fitzpatrick, herkesin bakterisinin çok farklı olduğunu ve farklı şekilde geliştiğini söylüyor.

Fitzpatrick’in çalışmalarına göre, insan bakterileri bitkilerinkinden daha fazla renge sahip olma eğiliminde ve çeşitli pembeler, kırmızılar ve sarılara sahip.