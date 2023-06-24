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Yaramazlara biraz batar!

‘Bakırköy’de bomba patlatılacak’ diyen şüpheli gözaltına alındı

Sosyal paylaşım sitesindeki bir hesaptan Bakırköy’de bomba patlatılacağı paylaşımında bulunulmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından Bakırköy’de bomba patlatılacağına yönelik paylaşımla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.


İncelemenin ardından, Atatürk’e hakaret içerikli görseller ve çeşitli provokatif paylaşımlarda bulunduğu görülen hesapla ilgili yabancı uyruklu B.N, Zeytinburnu’nda gözaltına alındı.

Yakalanan B.N, ifadesinde, paylaşımı yapan kişinin yurt dışında yaşayan arkadaşı A.H. olduğu ve kendisinin bu hesapla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Yapılan araştırmada, A.H’nin ülkeye giriş çıkış kaydına rastlanmadı

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