Bakanlıktan hızlı değişen fiyat etiketlerine karşı şikayet bildirim sistemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için şikayet bildirim sistemi oluşturduğunu duyurdu.

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Uygulamaya göre vatandaşlar, haksız fiyat olduğunu düşündüğü fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek.

Söz konusu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak ve vergi denetim kurulundaki müfettişler ile gelir idaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

AKP hükümeti devreye alınacak uygulamayla haksız olduğunu düşündüğü bazı fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘makyajlı‘ olduğu gerekçesiyle eleştirilen resmi verilerine göre enflasyon şu anda yüzde 48,69’la son 19 yılın zirvesinde.