Bakanlık, korumadaki çocuğun istismara uğradığı iddiasını ‘titizlikle’ inceliyormuş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma altına alınan cinsel istismar mağduru çocuğun kuruluştan izinsiz ayrıldığı süreçlerde yeniden istismara uğradığına ilişkin iddiaların titizlikle incelendiğini bildirdi.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

BirGün’den İsmail Arı cinsel istismara maruz bırakılan bir kız çocuğunun devlet korumasına alındıktan sonra da benzer mağduriyetleri yaşadığını bildirmişti.

Bakanlıktan konuya dair açıklama geldi. Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A’nın, 2020’den itibaren bakanlık tarafından koruma ve bakım altına alındığı belirtilen açıklamada, B.A’ya cinsel istismar isnadıyla açılan davada sanıkların tutuklu olduğu ve yargılamanın devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetlerinin, uzman ekipler tarafından sağlandığının altı çizildi.

Rehabilitasyon süreci devam eden B.A’nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı, kurumdan her izinsiz ayrılışında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca tesliminin sağlandığı aktarılan açıklamada, “B.A’nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar, ilgili bakanlıklarla işbirliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A’nın halihazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir” dendi.