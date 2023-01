Bakanlık destekliyor: Müslüm Gürses’in ‘felsefesi’ Z kuşağı ile buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şarkıcı Müslüm Gürses’in ‘felsefesini’ Z kuşağı ile buluşturmayı hedefleyen ‘Baba Dostları’ projesini destekleyerek, şarkıcının ‘duruşu, kişiliği ve karakterinin’ gelecek nesillere aktarılmasına öncülük edecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre arabesk müzik sanatçısı Müslüm Gürses ile eşi Muhterem Nur’un hatırasını yaşatmak için ‘Baba Dostları’ adı altında bir platform kuruldu.

Muhteşem Candan, Suzan Yücel, Yılmaz Tunç, Ali Eşitmez, Çilem Duman ve Ahde Vefa Platform Başkanı Nuran Kırlak ile ailenin manevi oğlu Taner Akkuş’un kurucuları arasında yer aldığı platform, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, şarkıcının felsefesini gelecek kuşaklara aktarmak için bir proje başlattı.

Duruşu, kişiliği ve karakteriyle milletin gönlüne taht kurdu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Müslüm Gürses’in duruşu, kişiliği ve karakteriyle milletin gönlüne taht kurduğunu belirterek, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Müslüm Gürses, duygusunu daha derinden yaşayan ve dinleyicilerine de bunu aktarabilen biriydi. Bu minvalde sanatçımızla ilgili yapılacak her proje değerlidir. Tavsiyem odur ki kendisini anma programları yapılsın. Bu imkanla da sevenleri ve kendisine gönül verenler yılda bir kez de olsa bir araya getirilsin. Müslüm Gürses felsefesini Z kuşağı ile gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolu, onu layıkıyla anmak ve hatıralarını yaşatmaktır.”

Mezarında nöbet tutuyorlar

Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ise hayranlarının Gürses’e sevgisinin ‘şiddet görünümlü duygularla’ gösterdiğini ancak Gürses’in her zaman ‘sevgidir meşrebimiz bizim’ dediğini aktardı:

“Her gün birçok hayranı da mezardaki kabrin çiçeklerini temizliyor ve olası olumsuzluklara karşı kabirde nöbet tutuyor. Yıl dönümü olan her 3 Mart’ta Anadolu’nun her yerinden gelenleri karşılayıp, konaklamaları ve misafir edilmeleri konusunda imkanlar oluşturmayı amaçlayan çalışmalar var. Biz de Ahde Vefa olarak her zaman bu platformun yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz.”