Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık 20 firmayla anlaşmış: Evlenenlere indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın 20 firmayla yaptığı anlaşma kapsamında evlenecek çiftlere yüzde 5 ila 35 indirim uygulanacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Göktaş, evlenecek çiftlerin mobilya, beyaz eşya ve ev tekstili vb. ürünleri indirimle almaları için 20 firmayla protokol imzaladıklarını açıkladı.


Bakan çiftlere mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5 ila 35 arasında indirim yapılacağını belirtti.

Projeden faydalanmak isteyenlerin, e-devlet’ten indirim kodu almaları gerekiyor.

İndirim yapacak markalar şunlar:

  • Vestel
  • Bellona
  • İstikbal
  • Mondihome
  • Arçelik
  • Beko
  • Hepsiburada
  • Kütahya Porselen
  • Modalife
  • Karaca
  • Kelebek
  • Doğtaş
  • Lova yatak
  • Englısh Home
  • Fakir
  • Adore
  • Hatemoğlu
  • Tümbir
  • Damat- Tween
  • KİP

14 Şubat: Bakanlık ‘Seviyorsan evlen’ dedi, kredi linki paylaştı

Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz kredi: ‘Nikah merasimleri sade olmalı’

SON HABERLER